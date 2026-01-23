Haberler

Kocaeli'de atık naylon deposunda yangın

Kocaeli'de atık naylon deposunda yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gebze ilçesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde atık naylon deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Pelitli Mahallesi 4464 Sokak'ta bulunan atık naylon deposunda akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında depodan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de destek verdi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki: Mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı yoktur

Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
ABD'den yeni İran hamlesi! Yaptırım kararı alındı

ABD'den yeni İran hamlesi
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
Üç polisi şehit etmişlerdi! Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü

Hainlere hak ettiği muamele! Cenaze namazları bile kılınmadı