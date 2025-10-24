Haberler

Kocaeli'de Asfalt Silindiri Devrildi, Bir Kişi Yaralandı

Kocaeli'de Asfalt Silindiri Devrildi, Bir Kişi Yaralandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde seyir halindeki bir tırın üstündeki asfalt silindiri bilinmeyen bir sebeple devrildi. İçindeki F.E. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde seyir halindeki tırın üzerinden yola devrilen asfalt silindirinin içindeki kişi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yenikent Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tırın üzerindeki asfalt silindiri bilinmeyen sebeple yola devrildi. Olayda asfalt silindirinde bulunan F.E. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. F.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı. Silindir, iş makinesiyle yoldan kaldırılırken, trafik normal seyrine döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
