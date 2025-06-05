Kocaeli'de Apartman Yangını: Yaşlı Kadın Fenalık Geçirdi

Kocaeli'de Apartman Yangını: Yaşlı Kadın Fenalık Geçirdi
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Başiskele'de 3 katlı bir apartmanın 2. katında çıkan yangın, sakinler arasında paniğe neden oldu. Yangında 3. katta oturan bir yaşlı kadın fenalık geçirdi ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde apartmanın 2. katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden olurken, yaşlı bir kadın fenalık geçirdi.

Yangın, Başiskele ilçesi Barboros Mahallesi Adil Sekmen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmanın 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Dumanları fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü ancak apartmanın 3. katında oturan yaşlı bir kadın fenalık geçirdi. Kadına ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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