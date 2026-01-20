Apartmanın 2. katı alev alev yandı: 5 kişi dumandan etkilendi
İzmit'te 4 katlı apartmanın 2. katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 kişi ambulansla tedavi edildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 katlı apartmanın 2. katı alevlere teslim oldu. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişiye ambulansta tedavi uygulandı.
Yangın, Yenişehir Mahallesi Özden Sokak'taki 4 katlı apartmanda çıktı. Apartmanın 2. katından yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Daire kullanılmaz hale gelirken, dumandan etkilenen 1'i çocuk 4 kişi ambulansta tedavi uygulandı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ