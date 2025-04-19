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Kocaeli'de Altyapı Çalışmalarında Doğal Gaz Borusu Delindi

Kocaeli'de Altyapı Çalışmalarında Doğal Gaz Borusu Delindi
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Karamürsel ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun delinmesi sonucu gaz yayılmaya başladı. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak gazı kesti ve incelemelere başlandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde altyapı çalışmaları esnasında doğal gaz borusu delindi. Bölgeye gelen ekipler gazı keserek, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Olay, Ereğli Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre altyapı çalışmaları esnasında yatay sondaj makinası, İZGAZ'a ait boru hattına zarar verdi. Olay sebebiyle borudan etrafa gaz yayılırken, olay yerine gelen ekipler yolu geçişe kapatıp, çevre güvenliğini alarak gazı kesti. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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