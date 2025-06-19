Kocaeli'de Akaryakıt İstasyonuna Çarpan Otomobil Takla Attı

Kocaeli'de Akaryakıt İstasyonuna Çarpan Otomobil Takla Attı
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Başiskele'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak takla attı. Kazada sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak takla attı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında D-130 karayolu Vezirçiftliği mevkiinde meydana geldi. 41 AEP 645 plakalı otomobili ile İzmit istikametine ilerleyen E.B.A., aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. İstasyonun tabelasını deviren otomobil takla atarak iki aydınlatma direğini devirdi. Sürücü ile arkadaşı otomobilde sıkışırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ile arkadaşı sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından iki yaralı şehir hastanesi ile tıp fakültesi hastanesine kaldırıldı. Sürücü E.B.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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