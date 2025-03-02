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Kocaeli'de 5 Katlı Binada Çatı Yangını: Aile Facianın Eşiğinden Döndü

Kocaeli'de 5 Katlı Binada Çatı Yangını: Aile Facianın Eşiğinden Döndü
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ailenin sahura kalktıkları sırada binanın çatısında çıkan yangını fark etmesi, diğer sakinlerin tahliyesini sağladı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, can kaybı yaşanmadı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, sahura kalkan aile tarafından fark edildi. Bina sakinleri, ailenin uyarısıyla dışarıya çıkarken faciadan dönüldü.

Olay, sabaha karşı Atalar Mahallesi Bayrak Sokak'ta bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5'inci katta ikamet eden bir aile, sahura uyandıkları sırada çatıdan duman yükseldiğini fark etti. Evin içine dolan dumanları görünce panikleyen aile, apartmandaki diğer sakinleri hızla uyararak dışarı çıkmalarını sağladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, çatı ve 5'inci kattaki dairenin bir kısmı zarar gördü.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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