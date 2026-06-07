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Kocaeli'de 5 çocuk annesi kadın eşi tarafından sokakta defalarca bıçaklandı

Kocaeli'de 5 çocuk annesi kadın eşi tarafından sokakta defalarca bıçaklandı
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 5 çocuk annesi Elif K., tartıştığı eşi Erdal K. tarafından sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinde polise teslim oldu.

Kocaeli'de 5 çocuk annesi kadın, tartıştığı kocası tarafından sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli ise olay yerinde polis ekiplerine teslim oldu.

Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi 705. Sokak'ta meydana gelen olayda, Erdal K. ile eşi Elif K. arasında evde başlayan tartışma sokağa taştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdal K., eşi Elif K.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Korkunç olayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polis ekiplerine teslim olan Erdal K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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