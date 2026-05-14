Kocaeli'de çatı katı alevlere teslim oldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuya sebep oldu. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

Yangın, Darıca ilçesi Kale Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek 3. kattaki daireyi de sardı. Durumu fark eden vatandaşlar korkuyla binadan kaçarken, ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yoğun çalışmaların ardından yangın tamamen söndürülürken, bina sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı