Kocaeli'de 3 evden çalınan eşyaları çalan şüpheli yakalandı

Kocaeli'de 3 evden cep telefonu, laptop, saat, kredi kartları ve ziynet eşyaları çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de 31 Aralık 2023 ile 6 Ocak tarihleri arasında Gölcük ilçesinde 3 evden 2 cep telefonu, laptop, saat, kredi kartları ve ziynet eşyaları çalındı. Durumu fark eden ev sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptığı araştırmalar neticesinde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen E.M.'yi 10 Ocak tarihinde Gölcük'te yakaladı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, müştekilere ait çalınan birçok ziynet eşyası ve 2 telefon ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından eşyalar sahiplerine teslim edilirken şüpheli E.M. gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ