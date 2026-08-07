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Körfez'de Zincirleme Kazada Yaralanan Olmadı

Körfez'de Zincirleme Kazada Yaralanan Olmadı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde D-100 karayolu İstanbul istikametinde 2 otomobil ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenirken, hasarlı araçlar çekiciyle kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 otomobil ve kamyonet olmak üzere 3 araç zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polise ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Hasar alan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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