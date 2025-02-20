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Kocaeli'de 19 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kocaeli'de 19 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
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İzmit'te bir otomobilde yapılan aramada, çeşitli alanlara zulalanmış 19 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, çeşitli alanlara zulalanmış 19 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ele geçirildi. Olaya ilişkin 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde dün İzmit'te bir otomobilde yapılan aramada çeşitli yerlere zulalanmış 19 ruhsatsız tabanca ve 19 şarjör ele geçirildi. Tabanca ve şarjörler ele geçirilirken, olayla ilişkin 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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