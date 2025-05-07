Kocaeli'de 150 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 150 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde dün İzmit ilçesinde yapılan kontrollerde 150 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olaya ilişkin 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - KOCAELİ