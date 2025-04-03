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Kocaeli'de 100 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kocaeli'de 100 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Kocaeli'nin Darıca ve Gebze ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, iş yeri ve araçta yapılan aramalarda toplam 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. İki şüpheliye adli işlem yapıldı.

Kocaeli'de iş yeri ve araçta yapılan aramalarda 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın men ve önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Darıca ve Gebze ilçelerinde bir iş yeri ile araçta arama yapıldı. Bu aramalarda 100 adet paketler halinde toplam 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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