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Kocaeli Darıca'da iş yeri kurşunlama ve kundaklama olaylarında 2 şüpheli tutuklandı

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Kocaeli Darıca'da iş yeri kurşunlama ve kundaklama olaylarında 2 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Kocaeli Darıca'da iş yeri kurşunlama ve kundaklama olaylarında 2 şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması ve bir aracın kundaklanmasına ilişkin yürütülen çalışmada 2 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerini kurşunlama ve araç kundaklama olaylarına ilişkin yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Darıca'da meydana gelen iş yeri kurşunlama ve araç kundaklama olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde olayları gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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