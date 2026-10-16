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Kocaeli Başiskele'de selde kaybolan Mustafa Gedikli'nin aracı bulundu, arama sürüyor

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Kocaeli Başiskele'de selde kaybolan Mustafa Gedikli'nin aracı bulundu, arama sürüyor
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Kocaeli Başiskele'de 14 Ekim akşamı sel sularına kapılarak kaybolan Mustafa Gedikli’yi arama çalışmaları sürüyor. Dün olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ters dönmüş halde bulunan araç sudan çıkarıldı, ancak araçta Gedikli’ye rastlanmadı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sağanak nedeniyle sel sularına kapılarak kaybolan Mustafa Gedikli'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ovacık Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından başlatılan arama çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi. Açıklamada, "Başiskele ilçemizde meydana gelen şiddetli sağanak yağışlar neticesinde oluşan sel sularına kapılarak kaybolan vatandaşımızı arama çalışmaları, ilk andan itibaren aralıksız şekilde devam etmektedir. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerimizin koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda arama ekipleriyle bölgedeki tüm riskli hatlar titizlikle taranmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu

14 Ekim günü akşam saatlerinde eşiyle birlikte tarlalarındaki barakada kalan Gedikli, yoğun yağışın ardından eve gitmek için aracını almaya çıktı. Gedikli'den haber alamayan eşi, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine başlatılan çalışmalarda, güvenlik kamerası görüntülerinden Gedikli'nin kullandığı aracın taşkın sularına kapıldığı belirlendi.

Dün, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ters dönmüş halde bulunan araç, sudan çıkarıldı. Araçta yapılan kontrolde Gedikli'ye rastlanmadı.

Ekiplerin kayıp vatandaşı bulmak için bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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