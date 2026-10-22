Kocaeli Başiskele'de park halindeki motosikletten çıkan yangında 3 araç hurdaya döndü

Kocaeli'de park halindeki motosiklette çıkan yangın, başka bir motosiklet ile cipe sıçradı. Alevlerin sardığı araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası 3 araç hurdaya döndü.

Yangın, Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Konu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta park halindeki bir motosiklette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler, motosikletin bitişiğinde park halindeki başka bir motosiklet ile cipe sıçradı. Çevredeki vatandaşların İhbarıyla olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında 2 motosiklet ve cip kullanılamaz hale geldi. Araçların büyük ölçüde zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı