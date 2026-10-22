Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaeli Başiskele'de park halindeki motosikletten çıkan yangında 3 araç hurdaya döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Başiskele'de park halindeki motosikletten çıkan yangında 3 araç hurdaya döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Konu Sokak'ta park halindeki bir motosiklette çıkan yangın, bitişiğindeki motosiklet ve cipe sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 motosiklet ve cip kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de park halindeki motosiklette çıkan yangın, başka bir motosiklet ile cipe sıçradı. Alevlerin sardığı araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası 3 araç hurdaya döndü.

Yangın, Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Konu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta park halindeki bir motosiklette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler, motosikletin bitişiğinde park halindeki başka bir motosiklet ile cipe sıçradı. Çevredeki vatandaşların İhbarıyla olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında 2 motosiklet ve cip kullanılamaz hale geldi. Araçların büyük ölçüde zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi

Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına çuval çuval para girdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kahve devi kuralları değiştirdi! Oturmak isteyen ödeme yapacak

Kahve devi kuralları değiştirdi! Masaya oturmanın artık bir şartı var
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı

Eski AK Partili vekil gözaltında! Başbakan danışmanlığı da yapmıştı
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı

Erdoğan dün resti çekti, bugün 5 şüpheli daha alındı
Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi! İşte Türkiye’nin yeri

Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi! İşte Türkiye’nin yeri
İsimleri Fenerbahçe ile anılan golcüler Şampiyonlar Ligi’ni sallıyor

Taraftarın alınsın diye yalvardığı golcüler Devler Ligi’ni sallıyor
'Yetişmez' diyenlere inat başardı! Artık bir servetin sahibi

"Yetişmez" diyenlere inat başardı! Artık bir servetin sahibi
ABD ve İsrail'in saldırı iddiası piyasaları sarstı! Petrol 111 doları aştı

Korkulan haber geldi! Piyasalar yangın yeri