Haberler

Balıkçılar fark etti, denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu

Balıkçılar fark etti, denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi sahilinde balıkçılar tarafından su üzerinde dalgıç kıyafetli bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesedin kimliğini belirlemek için incelemelere başladı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi sahili açıklarında balıkçılar tarafından su üzerinde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu.

Başiskele Sahili'nin Körfez Mahallesi Liman Caddesi açıklarında, tekne ile deniz açılan balıkçılar su üzerinde hareketsiz yatan dalgıç kıyafetli bir kişiyi gördü. Balıkçıların ihbarı üzerine adrese polis, deniz polisi ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Deniz polisleri tarafından sudan çıkarılan kişi bota alındı. Burada yapılan incelemede kişinin öldüğü tespit edildi. Erkeğe ait ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cesedin kimliği ve kesin ölüm nedeni, otopsi işlemlerin sonrası netlik kazanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu

Komşuda 4 günlük süre doldu! Ya savaş ya da ateşkes diyecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

107 suç kaydı olan kadın hırsız, polis baskınında baza altında yakalandı

Bazayı kaldırdıklarında bu kadınla karşılaştılar
Suriye'den süre uzatıldı iddialarına yalanlama

Ateşkes biterken ortalığı karıştıran iddiaya yalanladılar
Trump Venezuela baskınında kullanılan gizemli silahı açıkladı

Trump Venezuela operasyonunda kullandığı gizemli silahı açıkladı
Sedat Peker, 'Amca' diye seslenen genç kızın talebine kayıtsız kalamadı

"Amca" diye seslenen genç kızın talebine kayıtsız kalamadı
107 suç kaydı olan kadın hırsız, polis baskınında baza altında yakalandı

Bazayı kaldırdıklarında bu kadınla karşılaştılar
Jandarmanın durdurduğu araçtan 450 kilo bozulmuş et çıktı

Bagajı açan jandarma şok geçirdi! Hepsini halka yedireceklerdi
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?

Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?