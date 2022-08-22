Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli haber | Değerine paha biçilemiyor, Kocaeli'de ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli haber | Değerine paha biçilemiyor, Kocaeli'de ele geçirildi

Kocaeli habere göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, tarihi deri kitap ile deri kemer ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, tarihi deri kitap ile deri kemer ele geçirildi. Malzemelere el konulurken gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışlar devam ediyor. Bu çerçevede Gebze ilçesinde bir araçta yapılan kontrollerde torpido bölümünde gizlenmiş İbranice işaret ve semboller içeren deri kitap ile kemer ele geçirildi. Malzemelere el konulurken araçta bulunan Z.Y. ve Z.Y. isimli 2 şahıs ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Emrah Dursun - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kocaeli Gebze 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title