Kocaali'de 112 Acil Personeline Silahlı Saldırı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde otomobili ile nöbete gittiği esnada silahlı saldırıya uğrayan 112 Acil personeli yaralandı. Sağlık çalışanını yaralayan şahıs, olayın ardından kayıplara karıştı.

Olay, sabah saatlerinde Kocaali Yayla Mahallesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil servis ambulans personeli olan Furkan K. (27) nöbete gitmek için evinden çıktı. Furkan K.'nin kullandığı otomobile, hastaneye yakın bir bölgede farklı bir araçtan silah ile ateş açıldı. Bacağından yaralanan sağlık personeli, kendi imkanlarıyla Kocaali Devlet Hastanesi'ne gitti. Kahraman buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobil ile olay yerinden kaçtığı öğrenilen şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. - SAKARYA