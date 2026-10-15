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Koalisyon Medine üzerinde füzenin imha edildiğini duyurdu, Husiler yalanladı

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Medine bölgesi üzerinde seyir füzesinin önlendiğini ve imha edildiğini duyurdu. Husiler'in sözcüsü Yahya Saree ise Suudi Arabistan'a bugün saldırı yapmadıklarını, iddianın ağır iftira olduğunu söyledi.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'ın Medine bölgesi üzerinde seyir füzesinin engellendiğini duyurdu. Yemen'deki İran destekli Husiler ise Medine'yi hedef almadıklarını belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki askeri gerilim devam ediyor. Koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın başkenti Medine bölgesi üzerinde bir seyir füzesinin önlendiğini ve imha edildiğini belirtti. El-Maliki olaya ilişkin daha fazla detay paylaşmadı.

"Medine'yi hedef almadık"

Yemen'deki İran destekli Husiler'in askeri sözcüsü Yahya Saree ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Suudi Arabistan topraklarına yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmediklerini aktardı. Saree, "Suudi Arabistan'ın Medine'ye yönelik saldırı iddiası büyük ve ağır bir iftiradır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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