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Girne açıklarındaki gemi faciasında 9 şüpheli mahkemede

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişi mahkemeye getirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişi mahkemeye getirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında dün 267 kişiyi taşıyan katamaran tipi yolcu gemisinin batmasının ardından başlatılan soruşturmada adli süreç devam ediyor. Can kaybının 8, kayıp sayısının ise 18 olduğu faciada, olayla bağlantılı kişilerin mahkemeye çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Girne Adli Şube'de yürütülen soruşturma kapsamında geminin kaptanı, mürettebatı, şirket yetkilileri ve liman görevlilerinin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u mahkemeye getirilirken, diğer 7 kişinin de mahkemede hazır edilmesi için duruşma saat 11.30'a ertelendi.

Soruşturma kapsamında gemi mürettebatının ilk ifadelerinde, geminin "ön kısmının koptuğu" yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 100'ün üzerinde kişinin ifadesine başvuruldu

Soruşturmanın "dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma" kapsamında yürütüldüğü, arama-kurtarma faaliyetleri ile kazaya ilişkin adli ve teknik incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında 100'ün üzerinde kişinin ifadesine başvurulurken, olayla ilgili kamera görüntüleri de incelemeye alındı. Soruşturma dosyasında, geminin gerekli izinlerinin tamam olduğu, Türk Loydu, Liman Başkanlığı ve Meteoroloji tarafından gerekli süreçlerin yürütüldüğü kaydedildi. Geminin teknik uygunluğuna ilişkin işlemler de inceleme kapsamında değerlendirilirken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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