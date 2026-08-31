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Girne'deki Gemi Faciasında Anne Feryadı

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KKTC Girne açıklarında batan feribotta kaybolan çocukları Saliha Miray ve Mehmet Asaf'tan haber alamayan anne, limanda gözyaşları içinde isyan etti; fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Arama çalışmaları ikinci gününde sürüyor.

KKTC'de Girne açıklarında batan gemide kaybolan yolcuları arama çalışmaları devam ederken çocukları Saliha Miray Biçer ve Mehmet Asaf Biçer'den hala haber alamayan annenin feryadı yürek dağladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinden Mersi Taşucu'na ulaşmak üzere hareket eden feribotun batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmiş 18 kişi ise kaybolmuştu. Kayıpları arama çalışmaları ikinci gününde de devam ederken ailelerin gözü yaşlı bekleyişi de sürüyor. Limanda acı bekleyiş sürerken aynı tekneden kurtulan anne baba ise çocukları Saliha Miray Biçer ve Mehmet Asaf Biçer'den hala haber alamıyor. Acılı annenin feryadı ise yürekleri dağladı. Uzun süre serzenişte bulunan anne fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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