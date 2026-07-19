Kızkalesi'nde kimlik göstermek yerine polise karşı gelen 4 şüpheli tutuklandı

Mersin'in tatil merkezlerinden Kızkalesi'nde kimlik göstermek yerine polis karşı gelip polis noktasının camını kıran 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, önceki gün Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi sahil bandında yaşandı. Alınan bilgiye göre, görevli polis memurları tarafından gerçekleştirilen kimlik kontrolü sırasında, bazı şahıslar kimlik ibraz etmedi. Kimlik göstermeyi reddeden şahıslar polislere mukavemette bulunduktan sonra karakol hizmet binasının camını kırarak kamu malına zarar verdi.

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı