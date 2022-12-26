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Kızının kayıp ilanı verdiği yaşlı kadın evin arka bahçesinde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Bilecik'te kızının polisi arayarak kayıp başvurusunda bulunduğu yaşlı kadın apartmanın bahçesinde ölü bulundu. Talihsiz kadının evin penceresinden düşüp hayatını kaybettiği öğrendildi.

Cumhuriyet Mahallesi Yamaç Sokak'ta, apartmanın 1'inci katında yaşayan 80 yaşındaki alzaymır hastası Fatime Bozali'den haber alamayan birlikte yaşadığı kızı, durumu hemen polise bildirdi. Harekete geçen ekipler yaşlı kadının cansız bedenini apartmanın bahçesinde buldu.

PENCEREDEN DÜŞMÜŞ

Kadının oturduğu evin penceresinden düştüğü ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kadın evin arka cephesine düştüğünden hiç kimsenin görmediği belirtilirken, kızı annesinin cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi.

Kızının kayıp ilanı verdiği yaşlı kadın evin arka bahçesinde ölü bulundu

POLİS OLAYI ARAŞTIRIYOR

Nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yaşlı kadının cansız bedeni Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili araştırma yapıyor.

Kızının kayıp ilanı verdiği yaşlı kadın evin arka bahçesinde ölü bulundu

Kızının kayıp ilanı verdiği yaşlı kadın evin arka bahçesinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Araştırma Bilecik 3. Sayfa Haberler

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