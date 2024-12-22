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Kızının Erkek Arkadaşı Tarafından Öldürülen Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kızının Erkek Arkadaşı Tarafından Öldürülen Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Samsun'da, kızının erkek arkadaşı tarafından öldürülen Arzu Açıkgöz, Ünye'de toprağa verildi. Olay sonrası kendini vurarak intihar eden Mert Okumuş'un iki araç kazasına sebep olduğu belirtildi. Açıkgöz, daha önce eşini ve bir buçuk ay önce de oğlunu kaybetmişti.

Kızının erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

ORDU - Samsun'da, kızının erkek arkadaşı tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybeden kadın, Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de 20 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşının evine giden Mert Okumuş çıkan tartışmada, arkadaşının annesi Arzu Açıkgöz'ü tabancayla vurdu. Mert Okumuş, kadının 55 AHP 964 plakalı Audi marka aracını alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Arzu Açıkgöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayı gerçekleştiren şahıs, yakalanacağını anlayınca hayatına son verdi

Alarma geçen Samsun polisi, kaçan Mert Okumuş'u yakalamak için seferber oldu. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından Mert Okumuş'un idaresindeki otomobilin Canik ilçesi istikametine geçiş yaptığı tespit edildi. Polis ekipleri kısa sürede aracı tespit edip peşine düştü. Polis ile şahıs arasındaki kovalamaca Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi Atatürk Bulvarı Dolum Tesisleri karşısı viyadük üstünde son buldu. Mert Okumuş yakalanacağını anlayınca seyir halindeki aracın içinde tabancayla kafasına ateş etti. Kaza yaparak duran otomobil, 1'i polis otosu 4 aracın da kaza yapmasına yol açtı. Önündeki araca çarparak duran Mert Okumuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden 47 yaşındaki Arzu Açıkgöz için, Ünye ilçesine bağlı Eskikızılcakese Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Açıkgöz, aynı mahallede toprağa verildi.

15 yıl önce eşi, 1,5 ay önce ise oğlu hayatını kaybetmişti

Öte yandan Arzu Açıkgöz'ün 15 yıl önce eşinin hayatını kaybettiği, 1,5 ay önce ise oğlunun trafik kazasında hayatını kaybettiği, geriye sadece kızının kaldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT GÜNGÖR - 3.Sayfa
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