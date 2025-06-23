Kızını Öldüren Anne Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kızıyla tartıştıktan sonra kabloyla boğarak öldüren anne Rabia Ö. tutuklandı. Anne, ifadelerinde kızının uygunsuz davranışları nedeniyle öfkelendiğini ve cinnet geçirdiğini belirtti.

Kızını öldüren anne tutuklandı

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde tartıştığı kızını kabloyla boğarak öldüren ve daha sonra kendisini ihbar eden anne tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kızını öldüren anne Rabia Ö. ifadesinde, kızının davranışlarını uygunsuz bulduğu için öldürdüğünü söyledi.

Olay Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre anne Rabia Ö.(42), zaman zaman tartıştığı kızı Cemile Bilen'i odasında kabloyla boğarak öldürdü. Cesedin başında bir süre bekleyen anne Rabia Ö. daha sonra polisi arayarak kendini ihbar etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan anne Rabia Ö.'nün psikolojik sorunları olduğu ve daha öncesinde 3 kez intihara teşebbüs ettiği öğrenilirken ifadesinde ilçedeki bir alışveriş merkezinde çalışan kızı ile uygunsuz davranışları nedeniyle sık sık kavga ettiklerini, olay günü cinnet haliyle kızını boğduğunu söylediği öğrenildi. Rabia Ö.'nün kızı Cemile Bilen'i öldürdükten sonra 18 saat beklediğini ve daha sonra 112 Acil Servis'i arayarak durumu bildirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BARIŞ GEZİCİ - 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı

Erdoğan'dan dikkat çeken hareket! Telefon gelince salondan ayrıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırbistan, İsrail'e mühimmat satışını durdurdu

İran saldırısı sonrası mühimmat satışını durdurdular
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
Savaşta ABD'yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı

Savaşta ABD'yi korku sardı! Beyaz Saray: Aptallık olur
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun

Derbi gibi derbi! İşte nefes kesen maçta kazanan takım
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.