Kızını gelinlikle evden uğurluyordu, o esnada hiç beklenmedik bir şey oldu

Uzun yıllar bakıp büyüttüğü kızının düğün gününde beyaz gelinlik içerisinde evden ayrılmasına üzülen babanın baygınlık geçirdiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"ŞUNU YAŞAMAKTAN ÇOK KORKUYORUM"

Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen görüntünün altına "Bu duyguyu baba olan hissetmiştir", "Asla düğün istemiyorum asla", "Kızlar evlenmeyelim ya babalarımız çok üzülüyor", "Muhtemel olarak benim baba", "Şunu yaşamaktan çok korkuyorum" şeklinde yorumlar yapıldı.