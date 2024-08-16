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Kızını gelinlikle evden uğurluyordu, o esnada hiç beklenmedik bir şey oldu

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Kızının evlenip evden ayrılmasına üzülen bir baba, kızı evden gelinlikle çıkarken baygınlık geçirdi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videonun altına "Bu duyguyu baba olan hissetmiştir" şeklinde yorumlar yapıldı.

Uzun yıllar bakıp büyüttüğü kızının düğün gününde beyaz gelinlik içerisinde evden ayrılmasına üzülen babanın baygınlık geçirdiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"ŞUNU YAŞAMAKTAN ÇOK KORKUYORUM"

Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen görüntünün altına "Bu duyguyu baba olan hissetmiştir", "Asla düğün istemiyorum asla", "Kızlar evlenmeyelim ya babalarımız çok üzülüyor", "Muhtemel olarak benim baba", "Şunu yaşamaktan çok korkuyorum" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

3-sayfa Baba Gündem Evlilik 3.Sayfa Toplum Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

suat aydın:

Babanın bir ağırlığı olmalı. Kapıya kadar çıkması bile hata ! İçine içine üzülmeli

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