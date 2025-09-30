Haberler

Kızıltepe'de Yılan Paniği: 8. Katta Görüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartmanın 8. katında görülen yılan, vatandaşlarda paniğe neden oldu. Yüksek katta görülmesi dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8'inci katındaki bir dairenin balkonunda yılan gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yüksek katta görülmesiyle dikkat çeken yılan, bir süre sonra gözden kayboldu. Bina sakinleri yılanın tekrar görülebilme ihtimali nedeniyle evlerinde korkuyla yaşıyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
