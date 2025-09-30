Kızıltepe'de Yılan Paniği: 8. Katta Görüldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartmanın 8. katında görülen yılan, vatandaşlarda paniğe neden oldu. Yüksek katta görülmesi dikkat çekti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartmanın 8'inci katında görülen yılan paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8'inci katındaki bir dairenin balkonunda yılan gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yüksek katta görülmesiyle dikkat çeken yılan, bir süre sonra gözden kayboldu. Bina sakinleri yılanın tekrar görülebilme ihtimali nedeniyle evlerinde korkuyla yaşıyor. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa