Kızıltepe'de Tır ile Panelvan Çarpıştı: 1 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde 47 KR 207 plakalı panelvan, 33 ALT 332 plakalı tır ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan panelvan sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - MARDİN