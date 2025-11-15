Haberler

Kızıltepe'de Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak yağış, derenin taşmasına ve birçok evin hasar görmesine neden oldu. Yollar gölete döndü, bölgedeki hayat olumsuz etkilendi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Sele teslim olan ilçede dere taştı, birçok ev hasar gördü, yollar gölete döndü.

Gece başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Edinilen bilgiye göre, Öğrencik ve Aktulga Mahallesinde derenin taşması sonucu yollar gölete döndü, evler hasar gördü. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
