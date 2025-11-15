Kızıltepe'de Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Sele teslim olan ilçede dere taştı, birçok ev hasar gördü, yollar gölete döndü.

Gece başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Edinilen bilgiye göre, Öğrencik ve Aktulga Mahallesinde derenin taşması sonucu yollar gölete döndü, evler hasar gördü. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - MARDİN