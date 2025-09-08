Haberler

Kızıltepe'de İki Grup Arasında Kavga: 4 Yaralı

Kızıltepe'de İki Grup Arasında Kavga: 4 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralanırken, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Koçhisar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri mahallede güvenlik önlemlerini artırırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
