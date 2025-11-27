Haberler

Kızıltepe'de Aile Katliamı: 3 Can Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir ailenin yaşamını yitirdiği evde olayda kullanıldığı düşünülen bir silah bulundu. Olayda delil karartma iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde anne, baba ve 5 yaşındaki kızlarının yaşamını yitirdiği evde, olayda kullanıldığı değerlendirilen silah bulundu. Delil karartma iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Olay, 25 Kasım günü, Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişilik aileden haber alamayan komşuları, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısını kırarak eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya (33) ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından anne ve kızının cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı. Anne ve kızının cenazeleri defnedilmek üzere Van'a gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan babanın cenazesi de Mardin'in Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen silah bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü özel ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu olayda kullanıldığı değerlendirilen silaha ulaşıldı. Delil karartma girişimlerinde bulunduğu değerlendirilen M.C. adlı şahıs cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
