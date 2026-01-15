Haberler

Mardin'de 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, hakkında dolandırıcılıktan kesinleşmiş 7 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, emniyet ekiplerince yakalandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 85 bin 820 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 8 ayrı "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 85 bin 820 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - MARDİN

Haberler.com
