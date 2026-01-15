Mardin'de 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 85 bin 820 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 8 ayrı "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 85 bin 820 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - MARDİN