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Kızılırmak Nehri çevresinde korkutan örtü yangını

Kızılırmak Nehri çevresinde korkutan örtü yangını
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Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde Kızılırmak Nehri çevresinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde Kızılırmak Nehri çevresinde çıkan örtü yangını ekipler tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak mevkiinde henüz bilinmeyen sebeple örtü yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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