Kızılırmak Köprüsü'ndeki Obruk Sürücüler İçin Tehlike Oluşturdu
Sivas-Kayseri karayolu üzerindeki Kızılırmak Köprüsü'nde oluşan çöküntüler, sürücüler için tehlike arz etti. Olay, polis ekiplerinin dikkati sayesinde fark edilerek, yol güvenliği sağlandı.
Sivas- Kayseri karayolu Kızılırmak Köprüsü üzerinde oluşan çöküntüler sürücüler için tehlike oluşturuyor.
Sivas- Kayseri yolu üzerinde bulunan Kızılırmak Köprüsü üzerinde meydana gelen çöküntüler sürücüler için tehlike oluşturdu. Bugün oluşan bir obruk radar uygulaması için bölgeye giden polis ekipleri tarafından fark edildi. Yol güvenliği alan polis ekipleri durumu karayolları ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler oluşan çukuru soğuk asfalt ile kapattı. Polis memurlarının dikkati olası bir kazayı önledi. - SİVAS