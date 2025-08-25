Kızılderili Oturan Boğa Sabahattin Kalaycıoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kızılderili Oturan Boğa Sabahattin Kalaycıoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da, Kızılderili kültürünü yaşatan ve doğanın korunmasına yönelik çalışmalarıyla tanınan 78 yaşındaki Sabahattin Kalaycıoğlu, beyin hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi, Paşaköy Eniştebey Camii'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Bolu'da hayatını kaybeden "Kızılderili Oturan Boğa" lakabıyla tanınan 78 yaşındaki Sabahattin Kalaycıoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Kızılderili kültürünü Bolu'da yaşatan ve doğanın korunmasına yönelik açıklamalarıyla hem kentte hem de Türkiye genelinde tanınan Sabahattin Kalaycıoğlu, 10 yıldır beyin hastalığı ile ilgili tedavi görüyordu. Yaklaşık 10 yıldır tedavi gören ve dün hayatını kaybeden "Kızılderili Oturan Boğa" lakabıyla tanınan 78 yaşındaki Kalaycıoğlu'num cenazesi, Paşaköy Eniştebey Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Paşaköy Mezarlığı'na defnedildi. Yaşattığı Kızılderili kültürü ve doğa sevgisiyle tanınan Kalaycıoğlu'nun cenazesine ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Leman Sam, konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı

Konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden anlar! Her şey anne ve babanın gözü önünde oldu

Kahreden anlar! Her şey anne ve babanın gözü önünde oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.