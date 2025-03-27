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Kızıldeniz'deki Turistik Denizaltının Batması: 4 Rus Turist Hayatını Kaybetti

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Mısır'ın Kızıldeniz kıyısında bulunan Hurghada açıklarında 'Sindbad' adlı turistik denizaltının batması sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Denizaltında bulunan 45 turistin tamamının Rus olduğu ve çoğunun kurtarıldığı aktarıldı.

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısında Rus turistlerin bulunduğu denizaltının batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurghada kenti açıklarında yerel saatle 10.00 sıralarında "Sindbad" adlı turistik denizaltı battı. Rusya'nın Hurghada Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, denizaltı aracında çocuklar dahil 45 kişinin bulunduğu, tüm turistlerin Rus olduğu ve 4'ünün hayatını kaybettiği belirtildi. İlk bilgilere göre yolcuların çoğunun kurtarıldığı aktarıldı.

Denizaltının batma nedeni henüz bilinmiyor.

Hurghada'da son yıllarda turistik geziler düzenleyen Sindbad, 25 metre derinliğe kadar inerek mercan resiflerini ve deniz canlılarını inceleme fırsatı sunuyor. - HURGADA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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