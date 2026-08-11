Haberler

Husi Saldırısında Can Kaybı 6'ya Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'deki Husilerin Babülmendep Boğazı'nda bir kargo gemisine düzenlediği füze saldırısında ölenlerin sayısı 6'ya çıktı, 10 kişi yaralandı. Bu, Orta Doğu'daki son çatışmalarda ilk kez gemide can kaybı yaşandığına işaret ediyor.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Babülmendep Boğazı'nda kargo gemisine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Babülmendep Boğazı'nda kargo gemisine düzenlediği saldırıda can kaybı arttı. Yemen Sahil Güvenlik Teşkilatı, Tanzanya bayraklı Tihamah kargo gemisine düzenlenen saldırıda, hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldiğini belirterek, 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Husiler, gemiye 3 balistik füze ateşlemiş, gemiye ulaşmaya çalışan kurtarma ekiplerine 1 füze daha fırlatmıştı.

Söz konusu ölümler, ABD-İsrail'in Şubat ayı sonunda İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan Orta Doğu çatışmasından bu yana Husilerin bir gemiye gerçekleştirdiği saldırıda yaşanan ilk can kaybı olarak kayda geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek

Bakan Tekin'den 81 ile talimat! Okullarda yeni dönem başlıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı

Aile faciası! Hasta oğlunu öldürüp canına kıydı
Alarmları kurun! Dusan Vlahovic'in İstanbul'a geliş saati belli oldu

Alarmları kurun! İşte İstanbul'a geliş saati

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak

"Cumhuriyet tarihinin en önemli konuşmalarından birini yapacak"
Türkiye'nin hamleleri sonrası İsrail'den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor

Türkiye'nin hamleleri sonrası savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
Sosyal medya fenomeni canlı yayında canına kıydı

Sosyal medya fenomeni takipçilerinin gözü önünde canına kıydı!

Kolombiya, Golan Tepeleri'ndeki İsrail egemenliğini tanıdı

Skandal karar! Latin Amerika ülkesinden alçak İsrail hamlesi
Boş arazideki şüpheli kadın ölümünde iki tutuklama: 'Uyuşturucu etkisindeydik' dediler

Cesedi boş arazide bulundu: İki şüpheli tutuklandı