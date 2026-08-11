Husi Saldırısında Can Kaybı 6'ya Yükseldi

Yemen'deki İran destekli Husilerin Babülmendep Boğazı'nda kargo gemisine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Babülmendep Boğazı'nda kargo gemisine düzenlediği saldırıda can kaybı arttı. Yemen Sahil Güvenlik Teşkilatı, Tanzanya bayraklı Tihamah kargo gemisine düzenlenen saldırıda, hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldiğini belirterek, 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Husiler, gemiye 3 balistik füze ateşlemiş, gemiye ulaşmaya çalışan kurtarma ekiplerine 1 füze daha fırlatmıştı.

Söz konusu ölümler, ABD-İsrail'in Şubat ayı sonunda İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan Orta Doğu çatışmasından bu yana Husilerin bir gemiye gerçekleştirdiği saldırıda yaşanan ilk can kaybı olarak kayda geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı