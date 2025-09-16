Kızılcık Şerbeti Dizisinin Senaristi Gözaltına Alındı
'Kızılcık Şerbeti' dizisinin senaristi Merve Göntem, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunun talimatıyla 'Kızılcık Şerbeti' adlı dizinin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı. Göntem'in emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa