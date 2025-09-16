Haberler

Kızılcık Şerbeti Dizisinin Senaristi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunun talimatıyla 'Kızılcık Şerbeti' adlı dizinin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı. Göntem'in emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
