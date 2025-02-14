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Kızılcahamam'da Kasten Adam Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kızılcahamam'da Kasten Adam Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, kasten adam öldürme suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan Ü.K. isimli şahıs emniyet güçleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Son 5 gün içinde 11 aranan şahısın daha tutuklandığı bildirildi.

Kasten "adam öldürme" suçundan aranan bir şahıs, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kızılcahamam ilçesinde emniyet güçleri tarafından ilçe içerisinde aranan şahıslara yönelik yaptığı büyük operasyonda "kasten adam öldürme" suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ü.K isimli şahısın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kızılcahamam Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Emniyet güçleri tarafından Kızılcahamam ilçesinde 5 gün içinde 11 aranan şahısın yakalandığı ve tamamının tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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