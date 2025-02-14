Kızılcahamam'da Kasten Adam Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kasten "adam öldürme" suçundan aranan bir şahıs, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kızılcahamam ilçesinde emniyet güçleri tarafından ilçe içerisinde aranan şahıslara yönelik yaptığı büyük operasyonda "kasten adam öldürme" suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ü.K isimli şahısın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kızılcahamam Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Emniyet güçleri tarafından Kızılcahamam ilçesinde 5 gün içinde 11 aranan şahısın yakalandığı ve tamamının tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - ANKARA