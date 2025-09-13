Kızılcahamam'da Ayı Lokantada Servis Bekledi

Haberler

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda bir lokantaya giren ayı, masaya oturarak servis bekledi. Gördüğü ilginç manzara, yaban hayatının alışılmadık anlarını gözler önüne serdi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda yaban hayatı her an karşınıza çıkabiliyor. Başta soyu tükenmekte olan Kara Akbabalara ev sahipliği yapan Milli Park'ta geyik, kurt ve ayı gibi yaban hayatının çeşitli örnekleri hayatlarını sürdürmekte. Soğuk Milli Parkı'nda sayıları oldukça fazla olan ayılar bazen rahat tavırları ile görülmekte. Milli Park'ta bulunan bir lokantaya giren ayı da bunun örneği oldu. Lokantada bulunan masaya oturan ayı adeta servis yapılmasını bekledi. Masadaki artıkları yiyen ayı bir süre oturduktan sonra ormanın derinliklerinde kayboldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
