Kızılcahamam'da sevimli ayı ailesi sokağa indi
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Soğuksu Milli Parkı'ndan inen bir anne ayı ve üç yavrusu, ilçe sokaklarında çöp konteynerlerini karıştırırken görüntülendi.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir anne ayı ve üç yavrusu sokaklarda görüntülendi.
Ankara Kızılcahamam ilçesinde Soğuksu Milli Parkı'nda yaşayan anne ayı ve üç yavrusu ilçenin sokaklarına kadar inmeye başladı. Yaşadıkları Milli Parktaki ormanlık alandan ilçenin sokaklarına inen anne ayı ve yavruları çöp konteynerlerini karıştırırken görüntülendi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı