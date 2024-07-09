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Kızılca Köyü Camiinde Yangın Çıktı

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Dumlupınar ilçesi Kızılca Köyü Camiinin mihrap bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu mihrap bölümü tamamen yandı. İlçe Müftüsü M. Emin Olgun, camiye destek vereceklerini belirtti.

Dumlupınar ilçesi Kızılca Köyü Camiinin mihrap bölümünde elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın sonucu caminin mihrap bölümü tamamen yandı. Kızılca Köyü Camiinde incelemelerde bulunan İlçe Müftüsü M. Emin Olgun, Müftülük olarak mihrap bölümü yangından zarar gören camiye her türlü desteği vereceklerini belirtti. Müftü Olgun," Başta Kızılca Köyü Camii İmam Hatibi Süleyman Demir ve onun nezdinde tüm Kızılca Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah vatanımızı ve milletimizi her türlü afetten ve musibetten muhafaza eylesin" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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