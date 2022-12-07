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14 yaşındaki kız öğrenciyi metruk binaya götürüp öldüresiye dövdüler! O anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

14 yaşındaki kız öğrenciyi metruk binaya götürüp öldüresiye dövdüler! O anlar kamerada

Erzurum'da 13-14 yaşlarındaki kız öğrenci, başka okulda okuyan bir kızı metruk binada öldüresiye dövdü. O anlar yanlarındaki bir erkek öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana gelen olayda 7. sınıf öğrencisi Ç.D. (13) adlı kız ve arkadaşları, başka okulda okuyan İ.D.'yi (14) konuşmak için metruk bir binaya götürdü.

"DAYAĞI YİYİP ÖYLE EVE GİDECEKSİN"

Metruk binada Ç.D., iddiaya göre erkek arkadaş meselesi nedeniyle İ.D.'ye hakaretlerde bulunarak tokat atıp, "Burada dayağı yiyip öyle eve gideceksin. Bunu biliyor musun?" dedi.

14 yaşındaki kız öğrenciyi metruk binaya götürüp öldüresiye dövdüler! O anlar kamerada

ÜZERİNE ÇIKIP DEFALARDA YUMRUKLADI

Yanındaki arkadaşları engel olmak istese de Ç.D. üzerindeki hırkayı çıkartarak İ.D.'ye vurmaya başladı. Ç.D., yere düşürdüğü kızın üzerine çıkarak defalarca yumrukladı. O anlar yanlarındaki bir erkek öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler pes dedirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yakutiye Erzurum 3. Sayfa Haberler

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