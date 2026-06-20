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Kırıkkale'de kız meselesi kavgası: 3 yaralı

Kırıkkale'de kız meselesi kavgası: 3 yaralı
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Kırıkkale'de iki grup arasında "kız meselesi" yüzünden çıkan kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi darp sonucu yaralandı.

Kırıkkale'de iki grup arasında "kız meselesi" yüzünden çıkan kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi darp sonucu yaralandı.

Olay, Fabrikalar Mahallesi Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taraflar arasında "kız meselesi" iddiasıyla başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında E.A.A. (16) sol bacağından, Ö.İ. (16) ise sağ elinden bıçakla yaralandı. B.S. (18) de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 bıçağı muhafaza altına aldı. Olaya karışan şahıslar yakalanırken, konuyla ilgili tahkikat başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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