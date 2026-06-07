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Kozan'da baba ve oğlunu öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Kozan'da baba ve oğlunu öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
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Adana'nın Kozan ilçesinde, iki yıl önce kızını kaçırdığı iddia edilen şüpheli, husumetli olduğu baba ve oğlunu tüfekle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık iki yıl önce kızını kaçıran şahsın babasını ve kardeşini öldüren şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kozan'ın Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Ersoy (55) ile E.K. arasında yaklaşık iki yıl önce yaşanan kız kaçırma olayı nedeniyle husumet başladı. Husumetin, Ali Ersoy'un oğlu Yahya Ersoy'un E.K.'nin kızını kaçırmasının ardından ortaya çıktığı ileri sürüldü. Ali Ersoy ile oğlu Ömer Ersoy (29), balya yüklü araçla mahallede seyir halindeyken E.K.'nin tüfekli saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu Ali Ersoy olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan oğlu Ömer Ersoy ise kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen E.K. olayda kullandığı değerlendirilen tüfekle birlikte gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli E.K., çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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