Kız arkadaşıyla birlikte iki gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Erva geri döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kız arkadaşıyla birlikte iki gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Erva geri döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kız arkadaşıyla birlikte iki gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Erva geri döndü

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı mahallesindeki evlerinden dün sabah saatlerinde 15 yaşındaki kız arkadaşıyla birlikte ayrılan ve iki gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Erva evine döndü15 yaşındaki Fatma Barçalar ve Erva Erdoğmuş'tan dün sabah saatlerinden bu yana haber...

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı mahallesindeki evlerinden dün sabah saatlerinde 15 yaşındaki kız arkadaşıyla birlikte ayrılan ve iki gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Erva evine döndü

15 yaşındaki Fatma Barçalar ve Erva Erdoğmuş'tan dün sabah saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları kızların en son Manavgat içesinde görüldüğüne dair aldıkları duyumla ilçeye gelip karakola kayıp başvurusunda bulundu. Ailelerin kayıp başvurusunun ardından aynı gece Erva Erdemir evin dönerken Fatma Barcalı halen aranıyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat, Antalya, Konaklı, Alanya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title