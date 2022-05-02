Kız arkadaşıyla birlikte iki gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Erva geri döndü

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı mahallesindeki evlerinden dün sabah saatlerinde 15 yaşındaki kız arkadaşıyla birlikte ayrılan ve iki gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Erva evine döndü

15 yaşındaki Fatma Barçalar ve Erva Erdoğmuş'tan dün sabah saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları kızların en son Manavgat içesinde görüldüğüne dair aldıkları duyumla ilçeye gelip karakola kayıp başvurusunda bulundu. Ailelerin kayıp başvurusunun ardından aynı gece Erva Erdemir evin dönerken Fatma Barcalı halen aranıyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa