Kız arkadaşıyla birlikte iki gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Erva geri döndü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı mahallesindeki evlerinden dün sabah saatlerinde 15 yaşındaki kız arkadaşıyla birlikte ayrılan ve iki gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Erva evine döndü15 yaşındaki Fatma Barçalar ve Erva Erdoğmuş'tan dün sabah saatlerinden bu yana haber...
MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı mahallesindeki evlerinden dün sabah saatlerinde 15 yaşındaki kız arkadaşıyla birlikte ayrılan ve iki gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Erva evine döndü
15 yaşındaki Fatma Barçalar ve Erva Erdoğmuş'tan dün sabah saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları kızların en son Manavgat içesinde görüldüğüne dair aldıkları duyumla ilçeye gelip karakola kayıp başvurusunda bulundu. Ailelerin kayıp başvurusunun ardından aynı gece Erva Erdemir evin dönerken Fatma Barcalı halen aranıyor. - ANTALYA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa