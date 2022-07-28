Kız arkadaşını sokakta kurşuna dizen şahıs: Kıskançlık yüzünden tartıştık, bacaklarına sıktım - Haberler

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Kız arkadaşını sokakta kurşuna dizen şahıs: Kıskançlık yüzünden tartıştık, bacaklarına sıktım

Bursa'da 4 gün önce tartıştığı kız arkadaşı Songül E.'yi tabancayla bacağından vurup kaçan Ömer S. polis tarafından yakalandı. İfadesinde "Kıskançlık yüzünden tartıştık. Korkutmak için bacaklarına sıktım" diyen Ömer S. daha sonra tutuklandı.

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Pazartesi günü, Songül E. ile erkek arkadaşı Ömer S., birlikte yaşadıkları evin bulunduğu sokakta tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Ömer S., ruhsatsız tabancasıyla Songül E.'ye ateş edip bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları Songül E., ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Ameliyat olan Songül E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Olayın ardından kaçan Ömer S., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Sorgulamasında suçunu kabul eden Ömer S., "Songül ile birlikte yaşıyorduk. Gece, aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Sinirlenip kendisini korkutmak için bacaklarına sıktım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edilen Ömer S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Nevruz İlimdaroğlu - 3. Sayfa

Osmangazi 3. Sayfa Güncel Haberler

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