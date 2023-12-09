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Kız arkadaşını evinde öldürdü, taksiyle kaçtı

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Mersin'de tartıştığı erkek arkadaşı tarafından evinde silahlı vurulan 24 yaşındaki genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Annesinin gözünün önünde öldürülen genç kızın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, taksiyle kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Kız arkadaşını evinde öldürdü, taksiyle kaçtı

Mersin'de tartıştığı erkek arkadaşı tarafından evinde silahlı vurulan 24 yaşındaki genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti

Annesinin gözünün önünde öldürülen genç kızın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, taksiyle kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor

MERSİN - Mersin'de tartıştığı erkek arkadaşı tarafından evinde silahlı vurulan 24 yaşındaki genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Annesinin gözünün önünde öldürülen kadının cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, taksiyle kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde İrem Sağlam'ın evine gelen Mehmet T. A. (27), henüz bilinmeyen bir nedenle kız arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Mehmet T. A., yanında getirdiği tabancayla İrem Sağlam'ın kafasına tek el ateş etti. Evde annesi ile kardeşleri bulunan Sağlam'ın ailesi durumu polise ve 112'ye bildirirken, zanlı bir kaç el daha sağa sola ateş ederek olay yerinden taksiyle kaçtı. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Sağlam'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin Olay Güvenlik Ölüm Cinayet Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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